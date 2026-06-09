Dive Aktie

Dive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4051B / ISIN: JP3497600001

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09.06.2026 22:31:00

Angst over SpaceX IPO adds to dive in tech stocks

Technology stocks tumbled on Tuesday, extending a swoon that began in early June, as investors anxiously await the historic SpaceX IPO later this week and retreat from hot parts of the AI playbook.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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