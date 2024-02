Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben

Wenig Veränderung ist heute in Europa zu beobachten.

Um 15:42 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,18 Prozent auf 4 863,91 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,240 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,138 Prozent auf 4 865,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 872,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 859,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 869,29 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 635,47 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Wert von 4 372,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 178,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 881,66 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,05 Prozent auf 173,28 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,55 Prozent auf 2,96 EUR), BMW (+ 0,54 Prozent auf 107,30 EUR), adidas (+ 0,47 Prozent auf 189,66 EUR) und Ferrari (+ 0,42 Prozent auf 387,01 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-0,98 Prozent auf 122,78 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,93 Prozent auf 43,05 EUR), Bayer (-0,88 Prozent auf 28,56 EUR), Enel (-0,85 Prozent auf 5,90 EUR) und Stellantis (-0,81 Prozent auf 24,38 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 471 322 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 424,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

