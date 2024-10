Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels leichter

Um 09:12 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,07 Prozent auf 4 421,34 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 4 424,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 424,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 427,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 421,34 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,266 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 390,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 473,29 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, bei 3 884,21 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,05 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit National Grid (+ 1,13 Prozent auf 10,04 GBP), RELX (+ 0,88 Prozent auf 35,68 GBP), AstraZeneca (+ 0,87 Prozent auf 117,80 GBP), Unilever (+ 0,85 Prozent auf 48,21 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,74 Prozent auf 102,45 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Airbus SE (ex EADS) (-0,76 Prozent auf 125,40 EUR), Nestlé (-0,70 Prozent auf 82,76 CHF), Rio Tinto (-0,69 Prozent auf 50,09 GBP), UBS (-0,67 Prozent auf 26,51 CHF) und UniCredit (-0,65 Prozent auf 38,97 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 841 613 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 475,435 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

