Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt am Nachmittag im Minus

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,29 Prozent leichter bei 25 370,88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 248,550 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 25 704,01 Punkte an der Kurstafel, nach 25 703,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 25 704,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 356,87 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, betrug der MDAX-Kurs 27 124,24 Punkte. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bei 26 666,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 789,76 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 5,47 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 2,09 Prozent auf 90,50 EUR), LANXESS (+ 1,02 Prozent auf 22,75 EUR), TeamViewer (+ 0,63 Prozent auf 11,13 EUR), EVOTEC SE (+ 0,58 Prozent auf 8,64 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,12 Prozent auf 85,70 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Delivery Hero (-4,71 Prozent auf 24,70 EUR), thyssenkrupp (-3,70 Prozent auf 4,06 EUR), Stabilus SE (-3,61 Prozent auf 44,10 EUR), KION GROUP (-2,87 Prozent auf 37,94 EUR) und Nordex (-2,72 Prozent auf 12,15 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 4 230 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 19,109 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

