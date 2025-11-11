SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag

Am Dienstag verliert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,23 Prozent auf 15 944,78 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 79,520 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,105 Prozent leichter bei 15 965,29 Punkten in den Handel, nach 15 982,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 019,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 943,48 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 124,72 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 11.08.2025, mit 17 194,55 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 575,59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,82 Prozent nach oben. 18 206,72 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Formycon (+ 6,14 Prozent auf 21,60 EUR), Medios (+ 4,78 Prozent auf 12,72 EUR), SMA Solar (+ 4,00 Prozent auf 29,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,36 Prozent auf 33,82 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2,65 Prozent auf 13,92 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Stabilus SE (-5,87 Prozent auf 19,58 EUR), secunet Security Networks (-5,61 Prozent auf 175,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,27 Prozent auf 1,84 EUR), Siltronic (-2,81 Prozent auf 44,98 EUR) und Hypoport SE (-2,68 Prozent auf 116,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 298 030 Aktien gehandelt. Mit 6,425 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,94 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,25 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at