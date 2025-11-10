Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Marc-Rene Tonn am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Free Cashflow des Autozulieferers sei stark./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Stabilus SE
|10:36
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08:51
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
