Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Um 15:42 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent leichter bei 15 919,86 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 79,520 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,105 Prozent schwächer bei 15 965,29 Punkten, nach 15 982,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 897,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 019,03 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17 124,72 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 11.08.2025, mit 17 194,55 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 575,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 14,64 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 6,08 Prozent auf 29,68 EUR), Medios (+ 5,77 Prozent auf 12,84 EUR), Formycon (+ 3,19 Prozent auf 21,00 EUR), PNE (+ 3,19 Prozent auf 10,36 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,12 Prozent auf 33,74 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil secunet Security Networks (-6,36 Prozent auf 173,60 EUR), Stabilus SE (-5,58 Prozent auf 19,64 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,64 Prozent auf 87,30 EUR), Alzchem Group (-3,63 Prozent auf 138,20 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,58 Prozent auf 1,83 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 558 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,425 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,25 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

