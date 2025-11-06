Stabilus Aktie
|20,85EUR
|0,30EUR
|1,46%
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Outperform
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
20,60 €
|
Abst. Kursziel*:
118,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
20,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
115,83%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stabilus SEmehr Nachrichten
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: SDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
21.10.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
14.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
14.10.25
|EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.10.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
06.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX steigen (finanzen.at)
|
03.10.25
|EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Stabilus SEmehr Analysen
|07:23
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Stabilus SE
|20,85
|1,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:30
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|12:29
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:25
|Diageo Buy
|UBS AG
|12:24
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|12:21
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:05
|freenet Neutral
|UBS AG
|12:05
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|12:04
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|12:03
|National Grid Neutral
|UBS AG
|12:03
|BASF Neutral
|UBS AG
|12:02
|BMW Buy
|UBS AG
|12:02
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:01
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11:52
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|11:47
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|11:47
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:43
|Continental Buy
|UBS AG
|11:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11:35
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:34
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:34
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:34
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:33
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:33
|GEA Buy
|UBS AG
|11:32
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|11:32
|Ryanair Buy
|UBS AG
|11:31
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:07
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|10:54
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:54
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:27
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Zalando Buy
|Warburg Research
|10:23
|LANXESS Buy
|Warburg Research