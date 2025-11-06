Stabilus Aktie

WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

06.11.2025 07:23:49

Stabilus SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus SE Outperform
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
20,60 € 		Abst. Kursziel*:
118,45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
20,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
115,83%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

