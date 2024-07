Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag im Minus

Am Mittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,54 Prozent tiefer bei 3 325,64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 521,457 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 325,83 Zählern und damit 0,537 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 343,80 Punkte).

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 338,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 313,61 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 300,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 299,60 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2023, den Wert von 3 234,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,032 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 5,42 Prozent auf 128,40 EUR), Kontron (+ 2,12 Prozent auf 20,26 EUR), SMA Solar (+ 2,02 Prozent auf 24,26 EUR), United Internet (+ 1,17 Prozent auf 20,84 EUR) und Siltronic (+ 1,11 Prozent auf 72,55 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 76,70 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,90 Prozent auf 67,30 EUR), QIAGEN (-1,88 Prozent auf 37,93 EUR), Nemetschek SE (-1,81 Prozent auf 89,30 EUR) und HENSOLDT (-1,18 Prozent auf 33,64 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 488 163 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 214,193 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,65 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at