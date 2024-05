Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Nachmittag leichter

Das macht der SLI am Mittwochnachmittag.

Um 15:42 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,10 Prozent auf 1 953,18 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,161 Prozent auf 1 952,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1 955,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 1 947,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 957,06 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,371 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wurde der SLI mit 1 846,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 854,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 801,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 10,76 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 967,36 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 4,04 Prozent auf 1,43 CHF), Alcon (+ 3,03 Prozent auf 82,88 CHF), Sonova (+ 2,99 Prozent auf 289,70 CHF), Logitech (+ 1,91 Prozent auf 85,56 CHF) und VAT (+ 1,71 Prozent auf 477,10 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swatch (I) (-2,37 Prozent auf 191,75 CHF), Swiss Life (-2,26 Prozent auf 615,00 CHF), Richemont (-1,53 Prozent auf 141,35 CHF), Temenos (-1,04 Prozent auf 57,15 CHF) und Roche (-0,94 Prozent auf 232,20 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 290 601 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 249,067 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,31 erwartet. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,20 Prozent gelockt.

