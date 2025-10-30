Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt am Donnerstagmittag nach

Am Donnerstag verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,12 Prozent auf 2 014,91 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,177 Prozent auf 2 013,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 017,26 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 019,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 013,59 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,47 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, wies der SLI einen Stand von 1 978,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, stand der SLI noch bei 1 987,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der SLI einen Stand von 1 955,14 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 4,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Bei 1 721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 3,97 Prozent auf 97,96 CHF), VAT (+ 3,57 Prozent auf 353,80 CHF), Logitech (+ 3,39 Prozent auf 95,66 CHF), Sandoz (+ 2,37 Prozent auf 51,88 CHF) und Julius Bär (+ 1,01 Prozent auf 54,16 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,62 Prozent auf 154,85 CHF), Sika (-1,36 Prozent auf 155,95 CHF), Lonza (-1,34 Prozent auf 558,00 CHF), Sonova (-1,12 Prozent auf 220,60 CHF) und Richemont (-1,05 Prozent auf 160,15 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 799 732 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,401 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

