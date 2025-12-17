Schwacher Handel: So bewegt sich der SLI am Mittwochnachmittag

In Zürich stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 2 111,33 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,024 Prozent auf 2 112,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 112,36 Punkten am Vortag.

Bei 2 105,46 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 112,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,799 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, stand der SLI bei 2 038,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 983,08 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 17.12.2024, den Stand von 1 941,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,88 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 1,49 Prozent auf 7,47 CHF), UBS (+ 1,44 Prozent auf 35,98 CHF), Lindt (+ 1,12 Prozent auf 11 710,00 CHF), Sandoz (+ 1,10 Prozent auf 57,12 CHF) und Alcon (+ 0,99 Prozent auf 63,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Logitech (-2,43 Prozent auf 86,84 CHF), Adecco SA (-1,59 Prozent auf 22,30 CHF), Holcim (-1,50 Prozent auf 76,04 CHF), Swiss Re (-1,42 Prozent auf 128,85 CHF) und Sonova (-1,40 Prozent auf 204,10 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 013 221 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,155 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at