17.12.2025 12:27:09
SLI aktuell: SLI in Rot
Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 2 108,41 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,024 Prozent fester bei 2 112,86 Punkten in den Handel, nach 2 112,36 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 112,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 105,46 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,660 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 038,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, lag der SLI bei 1 983,08 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 17.12.2024, den Stand von 1 941,20 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 9,72 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Punkten.
SLI-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 1,30 Prozent auf 11 730,00 CHF), UBS (+ 1,24 Prozent auf 35,91 CHF), Sandoz (+ 0,78 Prozent auf 56,94 CHF), Swiss Life (+ 0,69 Prozent auf 900,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,54 Prozent auf 592,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sonova (-1,55 Prozent auf 203,80 CHF), Logitech (-1,53 Prozent auf 87,64 CHF), Roche (-1,37 Prozent auf 316,00 CHF), Sika (-1,13 Prozent auf 161,15 CHF) und Richemont (-1,06 Prozent auf 167,55 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 998 223 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,155 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
2025 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
