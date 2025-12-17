Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt zum Start im Minus

Der SLI bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch geht es im SLI um 09:13 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 2 108,54 Punkte abwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,024 Prozent auf 2 112,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 112,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 107,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 112,99 Zähler.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,666 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 17.11.2025, den Wert von 2 038,21 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 17.09.2025, den Stand von 1 983,08 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 1 941,20 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,73 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit UBS (+ 1,58 Prozent auf 36,03 CHF), ams-OSRAM (+ 1,29 Prozent auf 7,46 CHF), Swiss Life (+ 0,58 Prozent auf 899,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,37 Prozent auf 591,20 CHF) und Alcon (+ 0,35 Prozent auf 62,70 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sonova (-1,30 Prozent auf 204,30 CHF), Roche (-1,15 Prozent auf 316,70 CHF), Swiss Re (-0,77 Prozent auf 129,70 CHF), Sika (-0,74 Prozent auf 161,80 CHF) und Richemont (-0,71 Prozent auf 168,15 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 814 223 Aktien gehandelt. Mit 274,155 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,60 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Swiss Re-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,11 Prozent gelockt.

