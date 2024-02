Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verliert am Freitagnachmittag

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,48 Prozent leichter bei 11 085,28 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,273 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,132 Prozent auf 11 153,52 Punkte an der Kurstafel, nach 11 138,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 11 161,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 083,00 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,53 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 09.01.2024, bei 11 248,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 644,99 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, bei 11 217,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 0,761 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 083,00 Zähler.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,27 Prozent auf 67,54 CHF), Sonova (+ 1,53 Prozent auf 284,50 CHF), Logitech (+ 0,49 Prozent auf 74,36 CHF), Novartis (+ 0,45 Prozent auf 88,37 CHF) und Sika (+ 0,29 Prozent auf 239,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Nestlé (-2,61 Prozent auf 95,77 CHF), Givaudan (-1,43 Prozent auf 3 593,00 CHF), Holcim (-1,25 Prozent auf 64,80 CHF), Zurich Insurance (-0,74 Prozent auf 429,50 CHF) und Geberit (-0,63 Prozent auf 492,30 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 413 879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 273,821 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

