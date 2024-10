Anleger in Zürich warten auf Impulse: SPI bewegt sich am Mittag seitwärts

In Zürich stehen die Signale am Freitag auf Stabilisierung.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 16 193,29 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,192 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,177 Prozent auf 16 163,97 Punkte an der Kurstafel, nach 16 192,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 215,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 152,91 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 1,07 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 25.09.2024, bei 16 172,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, lag der SPI noch bei 16 083,77 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 25.10.2023, den Wert von 13 624,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 11,14 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 557,98 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 51,00 Prozent auf 0,06 CHF), Curatis (+ 9,38 Prozent auf 10,50 CHF), Relief Therapeutics (+ 9,06 Prozent auf 6,50 CHF), Edisun Power Europe (+ 7,14 Prozent auf 45,00 CHF) und Evolva (+ 6,25 Prozent auf 0,85 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen SGS SA (-5,89 Prozent auf 89,86 CHF), HOCHDORF (-3,64 Prozent auf 0,53 CHF), Peach Property Group (-3,59 Prozent auf 8,87 CHF), Molecular Partners (-3,08 Prozent auf 5,35 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-1,82 Prozent auf 24,25 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der ARYZTA-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 189 122 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 258,961 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

