Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX letztendlich an Nulllinie

Letztendlich schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 24 195,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 389,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 151,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 22 212,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 807,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 22.04.2025, einen Wert von 21 465,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,51 Prozent nach unten. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 178,42 EUR), Infineon (+ 3,47 Prozent auf 49,39 EUR), RWE (+ 3,26 Prozent auf 60,16 EUR), Daimler Truck (+ 1,11 Prozent auf 43,65 EUR) und Henkel vz (+ 0,92 Prozent auf 65,70 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-4,76 Prozent auf 27,42 EUR), MTU Aero Engines (-3,78 Prozent auf 300,10 EUR), Siemens Healthineers (-3,13 Prozent auf 36,87 EUR), Commerzbank (-3,12 Prozent auf 34,82 EUR) und Airbus SE (-2,73 Prozent auf 165,78 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 290 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 184,887 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,60 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at