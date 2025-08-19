Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
TecDAX-Entwicklung 19.08.2025 09:29:09

Anleger warten auf Impulse: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung wenig bewegt

Anleger warten auf Impulse: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung wenig bewegt

Beim TecDAX lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent stärker bei 3 775,85 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 619,985 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 3 776,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 775,71 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 775,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 781,61 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 941,05 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, bei 3 850,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 350,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,87 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 1,15 Prozent auf 87,90 EUR), Infineon (+ 1,01 Prozent auf 37,03 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,94 Prozent auf 18,30 EUR), CANCOM SE (+ 0,66 Prozent auf 22,80 EUR) und JENOPTIK (+ 0,56 Prozent auf 17,91 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-1,70 Prozent auf 86,80 EUR), QIAGEN (-1,29 Prozent auf 41,62 EUR), Nordex (-1,09 Prozent auf 21,82 EUR), EVOTEC SE (-1,04 Prozent auf 6,25 EUR) und SMA Solar (-0,77 Prozent auf 23,34 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 121 937 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,010 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 9,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Eckert & Zieglermehr Nachrichten