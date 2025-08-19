Anleger warten auf Impulse: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung wenig bewegt

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent stärker bei 3 775,85 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 619,985 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 3 776,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 775,71 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 775,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 781,61 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 941,05 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, bei 3 850,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 350,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,87 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 1,15 Prozent auf 87,90 EUR), Infineon (+ 1,01 Prozent auf 37,03 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,94 Prozent auf 18,30 EUR), CANCOM SE (+ 0,66 Prozent auf 22,80 EUR) und JENOPTIK (+ 0,56 Prozent auf 17,91 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-1,70 Prozent auf 86,80 EUR), QIAGEN (-1,29 Prozent auf 41,62 EUR), Nordex (-1,09 Prozent auf 21,82 EUR), EVOTEC SE (-1,04 Prozent auf 6,25 EUR) und SMA Solar (-0,77 Prozent auf 23,34 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 121 937 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,010 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 9,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at