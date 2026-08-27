Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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27.08.2026 13:25:00
Anthropic spendiert seiner KI Claude einen eigenen Browser
Anthropic erweitert die Desktop-App Claude Cowork um einen eigenen Browser. KI-Agenten können damit Aufgaben im Hintergrund erledigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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