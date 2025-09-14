Redcare Pharmacy Aktie

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

14.09.2025 12:39:38

Apothekerverband warnt vor Arzneimittel-Engpässen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, sieht die Versorgung mit einigen Arzneimitteln in Gefahr. "Auch in diesen Winter gehen wir sehr schlecht vorbereitet. Das Thema Lieferengpässe bei Arzneimitteln ist ein Dauerthema geworden in den Apotheken", sagte Preis der "Bild am Sonntag".

Aktuell sind nach Preis' Angaben über 500 Medikamente offiziell als schwer verfügbar gemeldet, bei einigen liege sogar ein "Versorgungsmangel" vor. Besonders betroffen seien Antibiotika-Säfte für Kinder, ein Asthma-Mittel sowie ADHS-Medikamente. Für Fieber- und Erkältungsmittel sowie Hustensäfte hingegen sei "die Versorgung sichergestellt", sagte Preis.

Als Grund für Engpässe nennt der Verbandspräsident die Abhängigkeit von Produktionsstätten außerhalb Europas. "Deutschland war früher die Apotheke der Welt, jetzt steht die Apotheke der Welt in China oder Indien. Und wenn dort Werke Produktionsprobleme haben, dann schlägt sich das sofort in der Versorgung in Europa und in Deutschland nieder."/kli/DP/men

10.09.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 DocMorris Sell UBS AG
20.08.25 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 6,74 3,61%
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 74,70 1,49%

