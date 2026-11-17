DocMorris Aktie
|20,12EUR
|0,89EUR
|4,63%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris nach der im Rahmen des Kapitalmarkttages höher gesteckten Umsatzprognose von 17,50 auf 22,00 Franken angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag der Online-Apotheke habe ihn in seiner Überzeugung bestärkt, dass DocMorris mehr als nur eine reine Turnaround-Story sei und die Ergebniswende zunehmend glaubwürdiger werde, schrieb Jan Koch in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Weg gehe in Richtung einer strukturell attraktiveren Mischung aus profitablem Wachstum. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten bleibe dabei der wichtigste Wachstumstreiber./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,49 CHF
|
Abst. Kursziel*:
18,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,60%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
12.11.26
|Anhaltend starkes Rx-Wachstum: DocMorris erhöht Umsatzprognose für das Gesamtjahr im Rahmen des heutigen Capital Markets Day (EQS Group)
|
12.11.26
|Continued strong Rx growth: DocMorris raises full-year revenue forecast as part of today’s Capital Markets Day (EQS Group)
|
11.11.26
|SPI aktuell: SPI klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
10.11.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
09.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätte eine Investition in DocMorris von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|19,98
|3,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research