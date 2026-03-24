ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,00 auf 3,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach den endgültigen Jahreszahlen reduzierte Analyst Sebastian Vogel am Montagnachmittag seine Marktanteilserwartungen für das E-Rezept. Entsprechend senkte er auch seine kurzfristigen Umsatzwachstumsschätzungen, was zudem auch die Margenaussichten limitiert./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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