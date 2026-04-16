DocMorris Aktie
|6,77EUR
|0,48EUR
|7,64%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 3,50 Franken auf "Sell" belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Sebastian Vogel am Donnerstag. Die ziemlich schwache Entwicklung im Rezeptgeschäft in Deutschland spreche allerdings nicht für eine Wachstumsbelebung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3,50 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
6,24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-43,91%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
6,25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-44,00%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
07:00
|DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung (EQS Group)
|
07:00
|DocMorris publishes invitation to the Annual General Meeting (EQS Group)
|
06:58
|DocMorris achieves strong revenue growth in Q1 2026 – on track for EBITDA break-even (EQS Group)
|
06:58
|DocMorris mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven (EQS Group)
|
15.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
|
10.04.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10:18
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
