DocMorris Aktie
|12,08EUR
|0,69EUR
|6,06%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik aus dem ersten Halbjahr dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober. Das Neunmonatswachstum dürfte mit 13 Prozent am oberen Ende der jüngst für das Gesamtjahr erhöhten Prozentspanne liegen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12,50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,43 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,36%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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23.09.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
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18.09.26
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|
18.09.26
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17.09.26
|SIX-Handel: SPI klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel: SPI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|12,08
|6,06%
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|12:49
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|12:47
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|12:47
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:51
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:37
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:15
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:15
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:14
|TRATON Neutral
|UBS AG
|11:10
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:04
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:55
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:50
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)