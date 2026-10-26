DocMorris Aktie

16,55EUR 0,04EUR 0,24%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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26.10.2026 12:45:43

DocMorris Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Gesprächen mit dem Management der Online-Apotheke mit einem Kursziel von 11 Franken auf "Hold" belassen. Darin sei es um die zunehmende Dynamik mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die Übernahme von Zuzahlungen der Kunden, die Wettbewerbsdynamik und den Geschäftsbeitrag von margenträchtigen digitalen Dienstleistungen wie der Telemedizin-Plattform TeleClinic gegangen, schrieb Martin Comtesse am Montag. Der Konzern- und der Finanzchef hätten zudem dargelegt, wie sie 2027 wieder eine positive Barmittelentwicklung erreichen und bis 2030/31 eine achtprozentige operative Ergebnismarge (Ebitda) erreichen wollten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15,34 CHF 		Abst. Kursziel*:
-28,29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15,38 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-28,48%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:45 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 16,49 -0,12% DocMorris AG (ex Zur Rose)

Aktuelle Aktienanalysen

13:00 Tesla Overweight Barclays Capital
12:48 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:47 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:45 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
12:12 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:08 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:08 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 RELX Buy UBS AG
10:45 Novartis Neutral UBS AG
10:41 Eni Buy UBS AG
10:40 arGEN-X Buy UBS AG
10:37 CANCOM Hold Warburg Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:36 Bechtle Buy Warburg Research
10:23 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:21 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:08 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:50 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:32 Novartis Equal Weight Barclays Capital
07:31 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:22 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:16 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
07:09 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
06:57 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
06:23 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
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