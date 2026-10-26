DocMorris Aktie
|16,55EUR
|0,04EUR
|0,24%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Gesprächen mit dem Management der Online-Apotheke mit einem Kursziel von 11 Franken auf "Hold" belassen. Darin sei es um die zunehmende Dynamik mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die Übernahme von Zuzahlungen der Kunden, die Wettbewerbsdynamik und den Geschäftsbeitrag von margenträchtigen digitalen Dienstleistungen wie der Telemedizin-Plattform TeleClinic gegangen, schrieb Martin Comtesse am Montag. Der Konzern- und der Finanzchef hätten zudem dargelegt, wie sie 2027 wieder eine positive Barmittelentwicklung erreichen und bis 2030/31 eine achtprozentige operative Ergebnismarge (Ebitda) erreichen wollten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,34 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-28,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15,38 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28,48%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
23.10.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SPI (finanzen.at)
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|DocMorris-Aktie steigt – Deutsche Bank hebt Kursziel an (dpa-AFX)
|
16.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
15.10.26
|DocMorris-Aktie beflügelt: Online-Apotheke übertrifft Erwartungen deutlich - Prognose angehoben (dpa-AFX)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|16,49
|-0,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:00
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|12:48
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:47
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|RELX Buy
|UBS AG
|10:45
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|10:40
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:23
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets