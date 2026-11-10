Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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10.11.2026 04:25:56

Applied Materials vs. Dell Technologies: Comparing Stable vs. Accelerating Revenue Between These Artificial Intelligence Companies

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) primarily generates its revenue by designing, developing, manufacturing, and selling the highly specialized engineering materials, technical services, and precision fabrication tools utilized by global electronics customers to manufacture complex integrated circuits.

It recently expanded its institutional research network by entering into multiple collaborative technology agreements with major university engineering programs, while additionally formalizing an arrangement to increase its strategic financial equity investment in BE Semiconductor Industries.

Dell Technologies (NYSE:DELL) primarily generates its operational revenue by designing, producing, and selling a broad assortment of enterprise-grade infrastructure hardware, client computing devices, complex data storage equipment, and complementary software applications alongside extensive global technical support services.

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