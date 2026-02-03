Archer Daniels Midland Aktie
WKN: 854161 / ISIN: US0394831020
|
03.02.2026 12:07:58
Archer-Daniels-Midland Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - Archer-Daniels-Midland (ADM) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $456 million, or $0.94 per share. This compares with $567 million, or $1.17 per share, last year.
Excluding items, Archer-Daniels-Midland reported adjusted earnings of $422 million or $0.87 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 13.7% to $18.556 billion from $21.498 billion last year.
Archer-Daniels-Midland earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $456 Mln. vs. $567 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $1.17 last year. -Revenue: $18.556 Bln vs. $21.498 Bln last year.
