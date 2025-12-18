Armon Orlik wird Markenbotschafter von mobilezone

mobilezone und Schwingerkönig Armon Orlik haben eine längerfristige Partnerschaft vereinbart. Der Sieger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2025 wird künftig als Markenbotschafter in verschiedenen Kampagnen der mobilezone Gruppe auftreten.

Der 30-jährige Schwingerkönig Armon Orlik gehört seit Jahren zur nationalen Spitze. Mit seiner kraftvollen, konstanten Leistung und seiner bodenständigen Art verkörpert er Stärke, Authentizität und Schweizer Tradition – Werte, die ideal zu mobilezone passen. Seine Verbundenheit zur Schweizer Sport- und Heimatkultur macht ihn zur starken Identifikationsfigur und zum passenden Partner für den führenden unabhängigen Schweizer Telekomspezialisten, der mit dieser Zusammenarbeit seine Kundennähe und Schweizer Identität in über 125 Shops und online unterstreicht.

«Armon Orlik passt hervorragend zu mobilezone. Seine natürliche, sympathische Art, seine Leistungsbereitschaft und sein fairer Sportsgeist stehen für vieles, wofür auch mobilezone einsteht», sagt Gregor Vogt, Chief Marketing & Product Officer bei mobilezone. «Er ist nicht nur ein Ausnahmesportler, sondern überzeugt auch als Mensch – wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Partnerschaft.»

Armon Orlik äussert sich wie folgt: «Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit mobilezone und darauf, meine Erfahrungen und Werte in ein gemeinsames Engagement einzubringen»