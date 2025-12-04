Aligh a Aktie
WKN DE: A2PFQ3 / ISIN: US01626N1019
ArrowMark Slashes Alight Position Amid Growing Questions About Its Recurring-Revenue Strategy
On November 14, 2025, ArrowMark Colorado Holdings LLC disclosed in an SEC filing that it sold 9,793,024 shares of Alight (NYSE:ALIT) in the third quarter, reducing its position by an estimated $74.46 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission on November 14, 2025, ArrowMark Colorado Holdings LLC sold 9,793,024 shares of Alight during the third quarter. After the transaction, ArrowMark’s stake in Alight stood at 7,927,836 shares, with a reported value of $25.84 million at quarter-end.ArrowMark’s post-sale stake in Alight represents 0.48% of its 13F reportable AUMContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
