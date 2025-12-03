NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich zum Start schwächer

Der NASDAQ 100 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,31 Prozent schwächer bei 25 475,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,439 Prozent tiefer bei 25 443,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 555,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 388,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 493,83 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,962 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 972,94 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23 414,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 229,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,45 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 7,42 Prozent auf 99,78 USD), Microchip Technology (+ 7,30 Prozent auf 60,85 USD), Fiserv (+ 6,83 Prozent auf 67,56 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 4,87 Prozent auf 454,26 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,35 Prozent auf 189,21 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Netflix (-5,09 Prozent auf 103,79 USD), CrowdStrike (-4,29 Prozent auf 494,40 USD), Micron Technology (-4,08 Prozent auf 229,73 USD), Microsoft (-2,75 Prozent auf 476,54 USD) und Broadcom (-2,69 Prozent auf 371,31 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 925 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,755 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

