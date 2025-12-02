NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an diesem Tag bei 17,62 USD. Bei einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,676 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien wären am 01.12.2025 972,93 USD wert, da der Schlussstand 171,42 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 872,93 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) bezifferte sich zuletzt auf 50,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at