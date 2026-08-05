Astec Industries Aktie
WKN: 885275 / ISIN: US0462241011
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05.08.2026 13:09:09
Astec Industries Profit Drops In Q2
(RTTNews) - Astec Industries (ASTE) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $10.5 million, or $0.45 per share. This compares with $16.7 million, or $0.72 per share, last year.
Excluding items, Astec Industries reported adjusted earnings of $21.8 million or $0.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.6% to $408.1 million from $330.3 million last year.
Astec Industries earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.5 Mln. vs. $16.7 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.72 last year. -Revenue: $408.1 Mln vs. $330.3 Mln last year.
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