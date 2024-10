ATX aktuell: ATX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Der ATX gewinnt am Donnerstagnachmittag an Wert.

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,49 Prozent auf 3 575,02 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 115,260 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 3 557,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 557,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 582,26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 552,32 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 1,43 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 3 590,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, wurde der ATX mit 3 678,79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 031,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,78 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,33 Prozent auf 20,18 EUR), Verbund (+ 1,65 Prozent auf 76,90 EUR), voestalpine (+ 1,23 Prozent auf 19,74 EUR), OMV (+ 0,99 Prozent auf 38,74 EUR) und Raiffeisen (+ 0,72 Prozent auf 18,13 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,74 Prozent auf 84,70 EUR), CA Immobilien (-0,49 Prozent auf 24,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,36 Prozent auf 27,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,27 Prozent auf 7,30 EUR) und EVN (-0,19 Prozent auf 26,15 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 128 853 Aktien gehandelt. Mit 26,369 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

