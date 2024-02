ATX aktuell: ATX zum Start des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag fällt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,12 Prozent auf 3 371,75 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 108,696 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent leichter bei 3 375,67 Punkten in den Handel, nach 3 375,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Dienstag bei 3 375,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 369,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 455,57 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 27.11.2023, einen Wert von 3 247,23 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, bei 3 496,97 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,18 Prozent ein. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 1,10 Prozent auf 50,75 EUR), voestalpine (+ 0,79 Prozent auf 25,44 EUR), EVN (+ 0,43 Prozent auf 23,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,20 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,24 Prozent auf 21,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Raiffeisen (-1,00 Prozent auf 18,79 EUR), Telekom Austria (-0,78 Prozent auf 7,65 EUR), UNIQA Insurance (-0,75 Prozent auf 7,93 EUR), Erste Group Bank (-0,59 Prozent auf 38,70 EUR) und Andritz (-0,41 Prozent auf 60,80 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 37 065 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 22,217 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

