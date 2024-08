ATX-Handel aktuell: ATX-Börsianer nehmen Reißaus

Am Montag tendiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 3,21 Prozent schwächer bei 3 413,88 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 114,867 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,024 Prozent auf 3 526,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 527,16 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 526,33 Punkte, das Tagestief hingegen 3 393,81 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.07.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 708,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, notierte der ATX bei 3 590,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 3 200,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,055 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1,78 Prozent auf 31,94 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 27,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,57 Prozent auf 104,60 EUR), Österreichische Post (-0,83 Prozent auf 29,80 EUR) und OMV (-2,71 Prozent auf 36,66 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-6,08 Prozent auf 28,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-5,32 Prozent auf 32,90 EUR), DO (-4,77 Prozent auf 139,60 EUR), AT S (AT&S) (-4,65 Prozent auf 16,21 EUR) und Raiffeisen (-4,63 Prozent auf 15,85 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 332 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 26,195 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,55 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at