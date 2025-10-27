Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Lukratives Andritz-Investment?
|
27.10.2025 10:04:55
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,22 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,422 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 216,63 EUR, da sich der Wert einer Andritz-Aktie am 24.10.2025 auf 63,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116,63 Prozent.
Der Börsenwert von Andritz belief sich zuletzt auf 6,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Andritz AG
Nachrichten zu Andritz AGmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Optimismus in Wien: ATX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|Montagshandel in Wien: ATX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Montagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25