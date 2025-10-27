ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Andritz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,22 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,422 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 216,63 EUR, da sich der Wert einer Andritz-Aktie am 24.10.2025 auf 63,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116,63 Prozent.

Der Börsenwert von Andritz belief sich zuletzt auf 6,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at