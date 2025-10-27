DO Aktie

Kursentwicklung 27.10.2025 12:27:13

Börse Wien in Grün: ATX Prime am Montagmittag mit Zuschlägen

Kaum verändert zeigt sich der ATX Prime derzeit.

Am Montag steht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent im Plus bei 2 333,71 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 331,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 331,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 324,25 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 341,14 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 324,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 2 297,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 1 784,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 27,81 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,14 Prozent auf 31,45 EUR), Flughafen Wien (+ 1,89 Prozent auf 53,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,88 Prozent auf 24,94 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,74 Prozent auf 12,88 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,54 Prozent auf 19,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), Polytec (-3,91 Prozent auf 2,95 EUR), DO (-1,84 Prozent auf 213,00 EUR), Lenzing (-1,35 Prozent auf 25,55 EUR) und Andritz (-1,34 Prozent auf 62,45 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 101 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 31,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 1,69 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Hoffnung im Handelsstreit: ATX und DAX stabil -- Märkte in Fernost ziehen letztlich kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Der heimische sowie der deutschen Aktienmarkt treten am Montag auf der Stelle. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

