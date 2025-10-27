Börse Wien in Grün: ATX Prime am Montagmittag mit Zuschlägen

Kaum verändert zeigt sich der ATX Prime derzeit.

Am Montag steht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent im Plus bei 2 333,71 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 331,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 331,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 324,25 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 341,14 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 324,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 2 297,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 1 784,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 27,81 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,14 Prozent auf 31,45 EUR), Flughafen Wien (+ 1,89 Prozent auf 53,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,88 Prozent auf 24,94 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,74 Prozent auf 12,88 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,54 Prozent auf 19,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), Polytec (-3,91 Prozent auf 2,95 EUR), DO (-1,84 Prozent auf 213,00 EUR), Lenzing (-1,35 Prozent auf 25,55 EUR) und Andritz (-1,34 Prozent auf 62,45 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 101 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 31,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 1,69 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at