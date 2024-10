ATX Prime aktuell: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Nachmittag legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 1 804,75 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,027 Prozent auf 1 802,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 802,35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 1 810,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 792,40 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 1 788,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Stand von 1 855,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 573,51 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,29 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 4,17 Prozent auf 20,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 21,18 EUR), PORR (+ 2,21 Prozent auf 13,88 EUR), FACC (+ 1,54 Prozent auf 6,60 EUR) und DO (+ 1,51 Prozent auf 148,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Kapsch TrafficCom (-2,76 Prozent auf 7,76 EUR), IMMOFINANZ (-2,34 Prozent auf 17,52 EUR), EVN (-2,01 Prozent auf 26,80 EUR), voestalpine (-1,55 Prozent auf 21,66 EUR) und UBM Development (-0,99 Prozent auf 20,10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 108 275 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,622 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

