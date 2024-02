ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Der ATX Prime bewegt sich am Freitagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,07 Prozent auf 1 697,05 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,009 Prozent leichter bei 1 698,09 Punkten, nach 1 698,25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 687,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 700,83 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 1,83 Prozent. Vor einem Monat, am 09.01.2024, wurde der ATX Prime mit 1 721,97 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, bei 1 607,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 744,45 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 0,991 Prozent ein. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 1,95 Prozent auf 5,75 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,79 Prozent auf 9,10 EUR), Frequentis (+ 1,46 Prozent auf 27,80 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,70 Prozent auf 21,70 EUR) und CA Immobilien (+ 0,51 Prozent auf 29,45 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-3,11 Prozent auf 67,00 EUR), PORR (-0,78 Prozent auf 12,70 EUR), EVN (-0,64 Prozent auf 23,40 EUR), AT S (AT&S) (-0,55 Prozent auf 21,62 EUR) und Lenzing (-0,51 Prozent auf 29,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Verbund-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 107 895 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 24,545 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at