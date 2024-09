ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 09.09.2014 wurden Andritz-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 239,149 Anteilen. Die gehaltenen Andritz-Papiere wären am 06.09.2024 13 774,96 EUR wert, da der Schlussstand 57,60 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,75 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Andritz eine Marktkapitalisierung von 5,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at