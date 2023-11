Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus

Der Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Zuwächse.

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,56 Prozent fester bei 4 315,76 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,674 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,076 Prozent fester bei 4 294,98 Punkten in den Handel, nach 4 291,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 326,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 294,98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 2,62 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 136,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 288,57 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 915,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 11,92 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 6,94 Prozent auf 32,73 EUR), Siemens (+ 1,77 Prozent auf 138,98 EUR), BMW (+ 1,40 Prozent auf 95,49 EUR), Ferrari (+ 1,31 Prozent auf 328,85 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 109,10 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 21,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,91 Prozent auf 369,80 EUR), Enel (-0,67 Prozent auf 6,24 EUR), Allianz (-0,40 Prozent auf 223,60 EUR) und Deutsche Börse (-0,21 Prozent auf 166,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 685 361 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 343,844 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,04 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at