Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich

Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am fünften Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 1,20 Prozent stärker bei 5 222,20 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,262 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,792 Prozent auf 5 201,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5 160,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 230,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 201,10 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.04.2025, den Stand von 5 303,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 5 286,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 890,61 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 6,19 Prozent. Bei 5 568,19 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 3,84 Prozent auf 23,92 EUR), Airbus SE (+ 3,34 Prozent auf 152,02 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 29,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,33 Prozent auf 97,66 EUR) und Stellantis (+ 2,26 Prozent auf 8,35 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,99 Prozent auf 577,60 EUR), BASF (-1,99 Prozent auf 43,74 EUR), Deutsche Börse (-0,46 Prozent auf 282,20 EUR), Enel (-0,30 Prozent auf 7,65 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 31,63 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 728 113 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 297,829 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent bei der Eni-Aktie an.

Redaktion finanzen.at