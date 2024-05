Aufschläge in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start fester

Der SDAX bleibt auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone.

Am Donnerstag gewinnt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,34 Prozent auf 14 794,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 120,415 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,005 Prozent höher bei 14 745,01 Punkten, nach 14 744,34 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 14 745,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 794,87 Punkten lag.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,38 Prozent. Vor einem Monat, am 09.04.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 459,58 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 701,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, wurde der SDAX mit 13 696,66 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 7,04 Prozent. Bei 14 794,87 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit INDUS (+ 1,48 Prozent auf 27,35 EUR), ADTRAN (+ 1,48 Prozent auf 5,47 USD), GRENKE (+ 1,37) Prozent auf 22,25 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,15 Prozent auf 7,06 EUR) und Dürr (+ 1,12 Prozent auf 25,34 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Drägerwerk (-2,62 Prozent auf 48,40 EUR), DEUTZ (-1,62 Prozent auf 5,46 EUR), KSB SE (-1,30 Prozent auf 608,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,05 Prozent auf 17,04 EUR) und pbb (-0,78 Prozent auf 4,86 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Dürr-Aktie. 10 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,575 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,33 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at