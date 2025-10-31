pbb Aktie
|4,73EUR
|0,02EUR
|0,51%
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
pbb Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge, aber eine verbesserte Kostenentwicklung belegen, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Stimmung in den wichtigsten Märkten habe sich stabilisiert, doch größere Aufträge müssten noch zurückkommen. Killian senkte ihre Schätzungen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,70 €
|
Abst. Kursziel*:
6,43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,80%
|
Analyst Name::
Miriam Killian
|
KGV*:
-
