pbb Aktie

4,73EUR 0,02EUR 0,51%
pbb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001

31.10.2025 09:14:44

pbb Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge, aber eine verbesserte Kostenentwicklung belegen, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Stimmung in den wichtigsten Märkten habe sich stabilisiert, doch größere Aufträge müssten noch zurückkommen. Killian senkte ihre Schätzungen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,70 € 		Abst. Kursziel*:
6,43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,80%
Analyst Name::
Miriam Killian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

