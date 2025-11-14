pbb Aktie
|4,01EUR
|-0,01EUR
|-0,20%
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
14.11.2025 12:42:19
pbb Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,05 €
|
Abst. Kursziel*:
23,58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,81%
|
Analyst Name::
Miriam Killian
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
