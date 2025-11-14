pbb Aktie

4,01EUR -0,01EUR -0,20%
pbb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 12:42:19

pbb Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,05 € 		Abst. Kursziel*:
23,58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,81%
Analyst Name::
Miriam Killian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)mehr Nachrichten