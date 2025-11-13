pbb Aktie

4,06EUR -0,16EUR -3,70%
pbb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 10:28:58

pbb Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer habe zwar enttäuscht, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Die Resultate bestätigten seine Einschätzung, dass das Institut in einem schwierigen Umfeld agiere. Der abgeschlossene Ausstieg aus dem US-Geschäft und die Genehmigung des Kaufs des Investmentmanagers Deutsche Investment Group jedoch dürften die Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung erhöhen und starke Kursschwankungen reduzieren./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,08 € 		Abst. Kursziel*:
76,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
77,43%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)mehr Nachrichten