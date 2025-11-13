pbb Aktie
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer habe zwar enttäuscht, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Die Resultate bestätigten seine Einschätzung, dass das Institut in einem schwierigen Umfeld agiere. Der abgeschlossene Ausstieg aus dem US-Geschäft und die Genehmigung des Kaufs des Investmentmanagers Deutsche Investment Group jedoch dürften die Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung erhöhen und starke Kursschwankungen reduzieren./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,08 €
|
Abst. Kursziel*:
76,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77,43%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
