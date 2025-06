Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Ende des Montagshandels

Der Dow Jones gewann am Abend an Wert.

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,89 Prozent aufwärts auf 42 581,78 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 16,764 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,200 Prozent fester bei 42 291,09 Punkten, nach 42 206,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 41 981,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 42 609,47 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 23.05.2025, den Stand von 41 603,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 41 985,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 150,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 0,447 Prozent zu Buche. Bei 45 054,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 3,08 Prozent auf 343,77 USD), IBM (+ 2,92 Prozent auf 289,18 USD), 3M (+ 2,48 Prozent auf 147,60 USD), Walmart (+ 1,82 Prozent auf 97,87 USD) und Microsoft (+ 1,80 Prozent auf 486,00 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amgen (-5,84 Prozent auf 272,44 USD), Chevron (-1,80 Prozent auf 146,86 USD), Amazon (-0,58 Prozent auf 208,47 USD), UnitedHealth (-0,44 Prozent auf 300,68 USD) und Walt Disney (+ 0,10 Prozent auf 117,75 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 39 384 264 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 3,083 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

