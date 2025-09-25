NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

So performte der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,50 Prozent auf 22 384,70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,796 Prozent leichter bei 22 318,77 Punkten in den Handel, nach 22 497,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 185,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 22 456,78 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,982 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21 449,29 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2025, den Stand von 19 973,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18 082,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16,10 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22 801,90 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 12,09 Prozent auf 0,63 USD), BlackBerry (+ 8,90 Prozent auf 4,65 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,90 Prozent auf 2,57 USD), Intel (+ 8,87 Prozent auf 33,99 USD) und Synopsys (+ 4,08 Prozent auf 487,20 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Dorel Industries (-13,85 Prozent auf 1,12 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,32 Prozent auf 30,53 USD), Donegal Group B (-7,06 Prozent auf 16,05 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,99 Prozent auf 300,70 USD) und Oracle (-5,55 Prozent auf 291,33 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53 244 888 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,691 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at