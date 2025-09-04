Aufschläge in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Nachmittag zu

Am Donnerstag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,59 Prozent höher bei 23 552,98 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 23 442,19 Punkte an der Kurstafel, nach 23 414,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 23 371,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 558,49 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 2,31 Prozent zu. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 04.08.2025, bei 23 188,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 721,92 Punkte. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 04.09.2024, bei 18 921,40 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,29 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 23 969,27 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Amazon (+ 3,72 Prozent auf 234,39 USD), Marvell Technology (+ 3,43 Prozent auf 64,45 USD), Baker Hughes (+ 3,30 Prozent auf 46,49 USD), KLA-Tencor (+ 3,27 Prozent auf 871,52 USD) und Copart (+ 3,12 Prozent auf 49,62 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Dollar Tree (-3,14 Prozent auf 98,83 USD), Enphase Energy (-2,91 Prozent auf 36,00 USD), Biogen (-2,34 Prozent auf 138,30 USD), Warner Bros Discovery (-2,31 Prozent auf 11,65 USD) und Adobe (-2,07 Prozent auf 341,28 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 627 093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,576 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

