Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Nissan Motor-Performance im Blick
|
03.12.2025 10:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit der Nissan Motor-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Nissan Motor-Aktie letztlich bei 474,60 JPY. Hätte ein Anleger 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,070 Nissan Motor-Anteilen. Die gehaltenen Nissan Motor-Anteile wären am 02.12.2025 7 783,40 JPY wert, da der Schlussstand 369,40 JPY betrug. Das entspricht einer Abnahme von 22,17 Prozent.
Am Markt war Nissan Motor jüngst 1,31 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
